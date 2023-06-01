Освобождение "БНР" продолжается: "белгородские диверсанты" снова зашли на территорию россии (видео)

Добровольцы заявили, что от путинских войск им досталось много трофеев и они идут "освобождать всю россию"

Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус", как они и анонсировали ранее, 1 июня заявили о новых рейдах на территорию россии. Появились сообщения о боях на границе.

В Легионе заявили, что стоят на границе рф и "очень скоро выдвинемся вновь на территорию россии, чтобы принести свободу, мир и спокойствие".

"Гайворон — это только начало", — говорит боец на видео.

Там добавили, что от "путинских шакалов" им досталось много военных трофеев и они идут "освобождать всю россию", чтобы в москве был поднят "флаг свободы".

В то же время в бойцы "Русского добровольческого корпуса" сообщили, что снова ведут бои на территории рф.

"Совсем скоро покажутся окраины Шебекино", — говорят бойцы.

Тем временем российские пропагандистские каналы сообщают о том, что утром 1 июня произошел бой в районе границы России и Украины в Белгородской области.

"Бой приняли около 20 пограничников и до 20 срочников от ВС россии", — пишут они.

Сообщается, что по некоторым данным, границу пытались прорвать в районе Шебекино и Новой Таволжанки несколько часов назад, но атака якобы была отбита.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстрелах Шебекино ночью и рано утром 1 июня. По его данным, пострадало пять человек.

Как сообщал "Телеграф", ранее добровольцы из Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" также совершили рейд на территорию Белгородской области рф. Это спровоцировало небывалую реакцию как во внутрироссийской среде, так и на международной арене.