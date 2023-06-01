Звільнення "БНР" триває: "бєлгородські диверсанти" знову зайшли на територію росії (відео)

Добровольці заявили, що від путінських військ їм дісталося багато трофеїв, і вони йдуть "звільняти всю росію"

Легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус", як вони і анонсували раніше, 1 червня заявили про нові рейди на територію росії. З’явилися повідомлення про бої на кордоні.

У Легіоні заявили, що стоять на кордоні росії і "дуже скоро висуваємося знову на територію росії, щоб принести свободу, мир і спокій".

"Гайворон — це лише початок", — каже боєць на відео.

Там додали, що від "путінських шакалів" їм дісталося багато військових трофеїв і вони йдуть "звільняти всю росію", щоб у москві було піднято "прапор свободи".

У той же час у бійці "Російського добровольчого корпусу" повідомили, що знову ведуть бої на території росії.

"Зовсім скоро з’являться околиці Шебекіно", — кажуть бійці.

Тим часом російські пропагандистські канали повідомляють про те, що вранці 1 червня відбувся бій у районі кордону росії та України у Бєлгородській області.

"Бій прийняли близько 20 прикордонників і до 20 строковиків від ВС росії", — пишуть вони.

Повідомляється, що за деякими даними, кордон намагалися прорвати в районі Шебекіно та Нової Таволжанки кілька годин тому, але атаку нібито було відбито.

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Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про обстріл Шебекіно вночі та рано вранці 1 червня. За його даними, постраждало п’ятеро людей.

Як повідомляв "Телеграф", раніше добровольці з Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" також здійснили рейд на територію Бєлгородської області росії. Це спровокувало небувалу реакцію як у внутрішньоросійському середовищі, так і на міжнародній арені.