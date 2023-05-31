Бий своїх, щоб чужі боялися: депутат Держдуми закликав бомбардувати Білгородську область рф (відео)

В ефірі топ-пропагандиста соловйова депутат Держдуми заявив, що російська авіація має бомбити Білгородську область

У росії всі ніяк не можуть заспокоїтись після атаки на Москву та регулярних обстрілів Білгородської області. Депутат Держдуми Андрій Гурулєв у пориві емоцій закликав бомбардувати російський населений пункт Шебекіно з авіації.

Про це він заявив під час ефіру програми пропагандиста володимира соловйова, відео цього моменту активно публікують у мережі. Цікаво, що сам соловйов навіть оком не повів і не поспішив виправити співрозмовника.

На пропагандистському стрімі Гурулев прокоментував атаки по прикордонних населених пунктах росії та заявив, що з цим потрібно боротися радикальними методами. Російський депутат закликав армію бомбити Шебекіно і наголосив, що авіація розбереться що до чого.

"Треба точково душити і довбати. Зокрема щодо Шебекіно, я думаю, там авіація розбереться планувальними авіабомбами. Ну, так більше не можна", — заявив Гурулєв.

Кремлівський пропагандист не виправляв свого співрозмовника, а навпаки додав, що потрібно створити українцям проблеми, "забравши Харків і Харківську губернію". У мережі висміяли заяву депутата Держдуми Гурулєва:

Вперше, з ним усі згодні.

Бий своїх, щоб чужі боялися.

Так Шебекіно це частина БНР — для рабсії це вже ворожа республіка. Бомбити ФАБами!

Та чого Шебекіно – давайте одразу Москву!

А взагалі бомбити Шемякіно-Шебякіно плануючими бомбами, хороша ідея.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що губернатор Білгородської області заявив, що потрібно приєднати Харків до Білгородської області, щоб убезпечити регіон від обстрілу. Експерти відзначають, що насправді ніяких можливостей ні в росії в цілому, ні вже тим більше Гладкова зокрема для нового ривка на Харків немає.