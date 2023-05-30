"Харківнаш!": чим загрожує розгойдування росіянами теми "приєднання" Харкова

Етнічні українські території Бєлгородщини, які росія приєднала 100 років тому, можуть вирішити самовизначитись

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, де нещодавно знатно пошуміли "Російський добровольчий корпус" та Легіон "Свобода Росії", видав своєрідну заяву щодо того, як "убезпечити" регіон у майбутньому. На його думку, для цього слід приєднати Харків до Бєлгородської області. Цю заяву почали активно обговорювати прокремлівські блогери та Telegram-канали. А тим часом окупаційні війська посилили атаки на Харківщині та Луганщині.

"Телеграф" обговорив з експертами, чи існує загроза нового штурму Харкова зі спробою анексії, а також — навіщо у рф почали "качати" цю тему.

Гладков «переводить стрілки»

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що Гладков просто намагається змінити порядок денний, переорієнтувати увагу.

«Очевидно, що йому ставлять вельми неприємні запитання у стилі – куди поділися мільярди рублів, які нібито були витрачені на створення «перерізної межі», непрохідної для тих, хто спробує прорватися через російський кордон. Ані «межі», ані грошей – нема. І Гладков, щоб уникнути відповідальності, «переводить стрілки» на Харків», – пояснює експерт.

При цьому, продовжує він, жодних можливостей ні у росії в цілому, ні тим більше у Гладкова зокрема для нового ривка на Харків немає.

«Отже ці марення Гладкова, активно підхоплені та розвинені низкою блогерів і окремими російськими політиками (особливо після атаки безпілотників вранці 30 травня на Москву в росії знову почали марити захопленням Києва), з розряду — помріяти-поговорити. Якщо російська армія виявилася неспроможною реалізувати відповідні плани у лютому-березні 2022 року, то тепер у неї таких можливостей немає. І, гадаю, вже не буде», – констатує полковник.

Колишній працівник СБУ та консультант комітету Верховної Ради з питань національної оборони та безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак міркує так:

«Гучні заяви губернатора Гладкова про приєднання Харкова до Бєлгородської області необхідно сприймати виключно як активний інформаційний шум. Ніяких підстав і сил для такого приєднання у рф на цей час немає».

Така заява, впевнений експерт, має виключно емоційний характер. Адже губернатору треба щось відповідати громадськості на питання щодо заходів безпеки Бєлгорода та області.

«Єдиний можливий сценарій «відплати» з боку рф – це ще більш масові обстріли прикордонних регіонів України, – вважає Іван Ступак. – Також можливі спроби прориву нашого кордону диверсійними групами з метою здійснення рейдів у тил наших військ та проведення там масштабних диверсійних акцій».

Приєднуватимуться до України, а не навпаки?

На думку політолога, експерта з питань російської агресії проти України Віктора Каспрука, губернатор Бєлгородщини розпочав політичні маневри.

«Не виключено, що цей нащадок українця Гладкого, який русифікував своє прізвище, розуміє, що етнічні українські території Бєлгородщини, які росія приєднала до себе 100 років тому, рано чи пізно можуть вирішити самовизначитися. І приєднатися до української держави. Зрозуміло, що під час тоталітарного правління режиму путіна Гладков і заїкнутися не може про виправлення історичної несправедливості з українським містом Бєлгородом. Тож його заяви можна сприймати у кількох сенсах», – зазначає експерт.

Він передбачає, що після перемоги України над росією, обов’язково постане питання про повернення українських етнічних територій Стародубщини у Брянській області, Кубані, а також низки земель у Курській та Воронезькій області, які поки що перебувають у складі росії.

«Можливо, Гладков розуміє всю складність ситуації та хоче покласти яйця у два кошики. Мовляв, я бачив перспективу об’єднання Бєлгородської області з Харківською, але не міг цього прямо сказати. І хоча наприкінці травня 2023 року говорити про це, можливо, передчасно, не можна виключати того, що Гладков та губернатор Курської області Роман Старовойт уже почали вести таємні переговори з українською владою про можливість включення цих територій до складу України. А нинішня гладківська заява – не що інше, як інформаційна димова завіса, покликана відволікти від цих переговорів. Щоб, якщо про них довідаються російські спецслужби, публічна ініціатива Гладкова могла реабілітувати його в очах Кремля».