"Харьковнаш!": чем грозит раскачивание россиянами темы "присоединения" Харькова

Этнические украинские территории Белгородщины, которые россия присоединила 100 лет назад, могут решить самоопределиться

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, где недавно знатно пошумели "Русский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России", выдал своеобразное заявление касательно того, как "обезопасить" регион в будущем. По его мнению, для этого нужно присоединить Харьков к Белгородской области. Это заявление начали активно обсуждать прокремлевские блогеры и Telegram-каналы. А тем временем оккупационные войска усилили атаки на Харьковщине и Луганщине.

«Телеграф» обсудил с экспертами, существует ли угроза нового штурма Харькова с попыткой аннексии, а также – зачем в рф начали «качать» эту тему.

Гладков «переводит стрелки»

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что Гладков просто пытается изменить повестку дня, переориентировать внимание.

«Очевидно, что ему задают весьма нелицеприятные вопросы в стиле – куда подевались миллиарды рублей, которые якобы были потрачены на создание «засечной межи», непроходимой для тех, кто попытается прорваться через российскую границу. Ни «межи», ни денег – нет. И Гладков, дабы избежать ответственности, «переводит стрелки» на Харьков», – поясняет эксперт.

При том, продолжает он, что никаких возможностей ни у рф в целом, ни уж тем более у Гладкова в частности для нового рывка на Харьков нет.

«Так что эти гладковские мечтания, активно подхваченные и развитые рядом блогеров и отдельными российскими политиками (особенно после атаки беспилотников утром 30 мая на Москву в рф опять начали бредить захватом Киева), из разряда – помечтать-поговорить. Если российская армии оказалась не в состоянии реализовать соответствующие планы в феврале-марте 2022 года, то теперь у нее таких возможностей нет. И, думаю, уже не будет», – констатирует полковник.

Бывший работник СБУ и консультант комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны и безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

«Громкие заявления губернатора Гладкова о “присоединении” Харькова к Белгородской области необходимо воспринимать исключительно как активный информационный шум. Никаких оснований и сил для такого присоединения у рф на данный момент не имеется».

Такое заявление, уверен эксперт, носит исключительно эмоциональный характер. Ведь губернатору надо что-то отвечать общественности на вопросы о мерах безопасности Белгорода и области.

«Единственный возможный сценарий «возмездия» со стороны рф – это еще более массовые обстрелы приграничных регионов Украины, – считает Иван Ступак. – Также возможны попытки прорыва нашей границы диверсионными группами, с целью совершения рейдов в тыл наших войск и проведения там масштабных диверсионных акций».

Присоединяться будут к Украине, а не наоборот?

По мнению политолога, эксперта по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрука, губернатор Белгородщины начал политические маневры.

«Не исключено, что этот потомок украинца Гладкого, русифицировавший свою фамилию, понимает, что этнические украинские территории Белгородщины, которые россия присоединила к себе 100 лет назад, рано или поздно могут решить самоопределиться. И присоединиться к украинскому государству. Понятно, что во время тоталитарного правления режима путина Гладков и заикнуться не может об исправлении исторической несправедливости с украинским городом Белгородом. Так что его заявления можно воспринимать в нескольких смыслах», – отмечает эксперт.

Он предполагает, что после победы Украины над россией, обязательно встанет вопрос о возвращении украинских этнических территорий Стародубщины в Брянской области, Кубани, а также ряда земель в Курской и Воронежской области, которые пока находятся в составе рф.

«Возможно, Гладков понимает всю сложность ситуации и хочет положить яйца в две корзины. Мол, я видел перспективу объединения Белгородской области с Харьковской, но не мог этого прямо сказать. И хотя в конце мая 2023 года говорить об этом, может быть, преждевременно, нельзя исключать того, что Гладков и губернатор Курской области Роман Старовойт уже начали вести тайные переговоры с украинскими властями о возможности включения этих территорий в состав Украины. А нынешнее гладковское заявление – не что иное, как информационная дымовая завеса, призванная отвлечь от этих переговоров. Чтобы, если о них проведают российские спецслужбы, публичная инициатива Гладкова могла реабилитировать его в глазах Кремля».