Росіяни радіють ударам по москві та Рубльовці: у пропагандиста соловйова "підгоріло" у прямому ефірі (відео)

Топ-пропагандист порадив "подумати про країну"

Вранці 30 травня невідомі дрони атакували російську столицю, включаючи її "елітну" частину Рубльовку, що викликало хвилю жартів не лише в українців, а й у самих росіян. Притому, схоже, жителі росії зраділи цій новині настільки, що головному пропагандисту володимиру соловйову довелося їх "ставити на місце".

Так в ефірі свого шоу "Соловйов Live" він закликав зав’язувати з жартами та згадати про "єдиний народ".

"Що ви так радієте, "ах, Рубльовка". А там не російські люди живуть? Не наші з вами земляки? Що ви з себе корчите? Чи у нас уже не єдина країна, не єдиний народ?", — заявив він.

Крім того, він порадив своїм слухачам "засунути в **пу своє его" і "подумати про країну і народ".

Втім, користувачі мережі із цим твердженням не погодилися.

Нагадаємо, вранці 30 травня Москву атакували десятки дронів, які хоч і не призвели до масштабних руйнувань, але помітно налякали місцевих жителів.

Згідно з офіційними джерелами, на місто скоїли наліт 8 безпілотників, однак у соціальних мережах кажуть, що їх було щонайменше 32.