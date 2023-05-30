Россияне радуются ударам по москве и Рублевке: у пропагандиста соловьева "подгорело" в прямом эфире (видео)

Топ-пропагандист посоветовал "подумать о стране"

Утром 30 мая неизвестные дроны атаковали российскую столицу включая ее "элитную" часть Рублевку, что вызвало волну шуток не только у украинцев, но и у самих россиян. При том, похоже жители рф обрадовались этой новости настолько, что главному пропагандисту владимиру соловьеву пришлось их "ставить на место".

Так в эфире своего шоу "Соловьев Live" он призвал завязывать с шутками и вспомнить о "едином народе".

"Что вы так радуетесь, "ах, Рублевка". А там не русские люди живут? Не наши с вами соотечественники? Что вы из себя-то корежите? Или у нас уже не единая страна, не единый народ?", — заявил он.

Кроме того, он посоветовал своим слушателям "засунуть в **пу свое эго" и "подумать о стране и народе".

Впрочем, пользователи сети с этим утверждением не согласились.

Напомним, утром 30 мая Москву атаковали десятки дронов, которые хоть и не привели к масштабным разрушениям, но заметно напугали местных жителей.

Согласно официальным источникам, на город совершили налет 8 беспилотников, однако в социальных сетях говорят, что их было по меньшей мере 32.