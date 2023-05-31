Бей своих, чтоб чужие боялись: депутат Госдумы призвал бомбить Белгородскую область рф (видео)

В эфире топ-пропагандиста соловьева депутат Госдумы заявил, что российская авиация должна бомбить Белгородскую область

В россии все никак не могут успокоиться после атаки на Москву и регулярных обстрелов Белгородской области. Депутат Госдумы Андрей Гурулев в порыве эмоций призвал бомбить российский населенный пункт Шебекино из авиации.

Об это он заявил во время эфира программы пропагандиста владимира соловьева, видео этого момента активно публикуют в сети. Примечательно, что сам соловьев даже глазом не повел и не поспешил исправить собеседника.

На пропагандистском стриме Гурулев прокомментировал атаки по приграничным населенным пунктам россии и заявил, что с этим нужно бороться радикальными методами. Российский депутат призвал армию бомбить Шебекино и подчеркнул, что авиация разберется что к чему.

"Надо точечно душить и долбить. В частности, относительно Шебекино, я думаю, там авиация разберется планировочными авиабомбами. Ну, так больше нельзя", — заявил Гурулев.

Кремлевский пропагандист не стал исправлять своего собеседника, а наоборот добавил, что нужно создать украинцам проблемы, "забрав Харьков и Харьковскую губернию". В сети высмеяли заявление депутата Госдумы Гурулева:

Впервые, с ним все согласны.

Бей своих, чтоб чужие боялись.

Так Шебекино это же часть БНР — для рабсии это уже вражеская республика. Бомбить ФАБами!

Да чего Шебекино — давайте сразу Москву!

А вообще бомбить Шемякино-Шебякино планирующими бомбами,хорошая идея.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что губернатор Белгородской области заявил, что нужно присоединить Харьков к Белгородской области, чтобы обезопасить регион от обстрелов. Эксперты отмечатют, что на самом деле никаких возможностей ни у рф в целом, ни уж тем более у Гладкова в частности для нового рывка на Харьков нет.