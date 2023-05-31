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Бей своих, чтоб чужие боялись: депутат Госдумы призвал бомбить Белгородскую область рф (видео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Российский депутат призывает скидывать бомбы на приграничный город Новость обновлена 31 мая 2023, 19:49
Российский депутат призывает скидывать бомбы на приграничный город. Фото Коллаж "Телеграфа"

В эфире топ-пропагандиста соловьева депутат Госдумы заявил, что российская авиация должна бомбить Белгородскую область

В россии все никак не могут успокоиться после атаки на Москву и регулярных обстрелов Белгородской области. Депутат Госдумы Андрей Гурулев в порыве эмоций призвал бомбить российский населенный пункт Шебекино из авиации.

Об это он заявил во время эфира программы пропагандиста владимира соловьева, видео этого момента активно публикуют в сети. Примечательно, что сам соловьев даже глазом не повел и не поспешил исправить собеседника.

На пропагандистском стриме Гурулев прокомментировал атаки по приграничным населенным пунктам россии и заявил, что с этим нужно бороться радикальными методами. Российский депутат призвал армию бомбить Шебекино и подчеркнул, что авиация разберется что к чему.

"Надо точечно душить и долбить. В частности, относительно Шебекино, я думаю, там авиация разберется планировочными авиабомбами. Ну, так больше нельзя", — заявил Гурулев.

Кремлевский пропагандист не стал исправлять своего собеседника, а наоборот добавил, что нужно создать украинцам проблемы, "забрав Харьков и Харьковскую губернию". В сети высмеяли заявление депутата Госдумы Гурулева:

  • Впервые, с ним все согласны.
  • Бей своих, чтоб чужие боялись.
  • Так Шебекино это же часть БНР — для рабсии это уже вражеская республика. Бомбить ФАБами!
  • Да чего Шебекино — давайте сразу Москву!
  • А вообще бомбить Шемякино-Шебякино планирующими бомбами,хорошая идея.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что губернатор Белгородской области заявил, что нужно присоединить Харьков к Белгородской области, чтобы обезопасить регион от обстрелов. Эксперты отмечатют, что на самом деле никаких возможностей ни у рф в целом, ни уж тем более у Гладкова в частности для нового рывка на Харьков нет.

Теги:
#Владимир Соловьев #Шебекино #Депутат Госдумы