Сгорело несколько машин: на Белгородщину ночью вновь снизошла "бавовна" (видео)

Сообщается об одной пострадавшей женщине

Война, которую развязали россияне, все чаще перемещается на их территории — в ночь на 31 мая сильному обстрелу подвергся город Шебекино Белгородкой области рф, где на днях звучали мощные взрывы.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в Telegram.

Шебекино на карте

"Обстрел Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт. Вся дополнительная информация позже", — написал он.

Позднее он уточнил, что пострадали четыре человека, двое попали в больницу Белгорода. Один из них с осколочными ранениями шеи и спины, находится в тяжёлом состоянии.

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"Снарядами "Града" выбиты окна, посечены фасады и кровля в 8 многоквартирных, 4 частных домовладениях, а также школе и 2 административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей", — пишет Гладков, добавляя, что с сегодняшнего из Шебекинского и Грайворонского округов начинают вывозить детей.

Сообщается, что обстрел велся из "Градов"

Пострадали автомобили

Последствия обстрела Шебекино

Не обошлось без пострадавших

Местные Telegram-каналы публикуют фото и видео с места.

Отметим, Шебекино находится всего в 6 километрах от границы с Украиной и регулярно ощущает на себе последствия агрессивной политики руководства рф, фактически превратившись в зону боевых действий.

Как рассказывал "Телеграф", ранее беспилотный летательный аппарат атаковал погранпункт "Шебекино", сбросив на него два самодельных взрывных устройства. В результате загорелось административное здание пограничного пункта.