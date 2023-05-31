Згоріло кілька машин: на Бєлгородщину вночі знову зійшла "бавовна" (відео)

Повідомляється про чотирьох постраждалих

Війна, яку розв’язали росіяни, все частіше переміщується на їхній території — в ніч на 31 травня під сильний обстріл потрапило місто Шебекіно Бєлгородської області рф, де днями лунали потужні вибухи.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у себе в Telegram.

Шебекіне на карті

"Обстріл Шебекіно. За попередньою інформацією, є одна постраждала. Пошкоджено житлові будинки, горить транспорт. Вся додаткова інформація пізніше", — написав він.

Пізніше він уточнив, що постраждали четверо людей, двоє потрапили до лікарні Бєлгорода. Один з них з осколковими пораненнями шиї та спини перебуває у важкому стані.

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"Снарядами "Града" вибиті вікна, посічені фасади та покрівля у 8 багатоквартирних, 4 приватних домоволодіннях, а також школі та 2 адміністративних будівлях. Один магазин повністю згорів. Різні пошкодження є у 12 автомобілів", — пише Гладков, додаючи, що з сьогоднішнього із Шебекинського та Грайворонського округів починають вивозити дітей.

Повідомляється, що обстріл вівся з "Градів"

Постраждали автомобілі

Наслідки обстрілу Шебекіно

Не обійшлося без постраждалих

Місцеві Telegram-канали публікують фото та відео з місця.

Зазначимо, Шебекіно знаходиться всього за 6 кілометрів від кордону з Україною і регулярно відчуває на собі наслідки агресивної політики керівництва росії, фактично перетворившись на зону бойових дій.

Як розповідав "Телеграф", раніше безпілотний літальний апарат атакував прикордонний пункт "Шебекіно", скинувши на нього два саморобні вибухові пристрої. В результаті спалахнула адміністративна будівля прикордонного пункту.