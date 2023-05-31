Вибух чули за кілометри: під Краснодаром безпілотник атакував нафтозавод (відео)

У Краснодарському краї нова атака безпілотника на НПЗ

У Краснодарському краї рф невідомий безпілотник знову атакував нафтопереробний завод. Атака БПЛА на Афіпський НПЗ відбулася близько 3 години ночі 31 травня.

Як повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв, внаслідок інциденту спалахнула одна із установок з перегонки мазуту.

Пожежа виникла на площі 100 квадратних метрів. Її вже вдалося повністю ліквідувати.

Внаслідок атаки безпілотника загиблих чи постраждалих немає, додав глава Краснодарського краю.

Російські ЗМІ із посиланням на очевидців пишуть, що місцеві жителі чули потужний вибух за кілометри від заводу.

Момент прильоту безпілотника Афіпським НПЗ потрапив на відео.

Зазначимо, що сам завод знаходиться на відстані у 15 кілометрів від Краснодара.

Для довідки. Проектна потужність з переробки нафти на Афіпському НПЗ складає 6,25 млн. тонн на рік. Тут виробляють дизельне пальне, газовий бензин, газойль, мазут та сірку.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що як у соціальних мережах відреагували на масовану атаку невідомих дронів на столицю рф 30 травня.