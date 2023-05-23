У Курську спалахнув завод, над містом розносить дим: фото

У небо піднявся стовп диму, МНС-ники повідомили про займання мастила

У вівторок, 23 травня, у російському місті Курськ сталася пожежа на заводі тракторних запчастин. Цього ж дня масштабне займання сталося і в Брянській області, на території кришталевого заводу в місті Дятьково.

Про це повідомляють росЗМІ.

У небо здійнявся стовп диму

У Курську сталася пожежа

Як повідомили у МНС, на вулиці Енгельса відбувається горіння олії на відкритому майданчику на площі 5 квадратних метрів. Причини пожежі не уточнюються.

Нагадаємо, 22 травня на вулиці Цимлянській у російському Воронежі на площі 250 кв.м. спалахнула пожежа, вона охопила склад із пластиковими виробами. Місцеві жителі відзначили неприродний червоний колір диму на місці пожежі. Він нагадує кадри з містичних фільмів, коли у супроводі аналогічних клубів диму виходить усяка нечисть.

Як раніше повідомляв "Телеграф", горять у Росії й військкомати — 22 травня вогнем були охоплені будівлі військового комісаріату в Колодязному провулку в москві та в Калузької області. У столиці Росії горіла будівля, де знаходиться військовий комісаріат Преображенського району ВАТ Москви. Крім того, всередині також розташована дирекція ЖКГ.