В небо поднялся столб дыма, МЧС-ники сообщили о возгорании масла

Россия продолжает пылать — во вторник, 23 мая, в российском городе Курск произошел пожар на завод тракторных запчастей. В этот же день масштабное возгорание произошло и в Брянской области, на территории хрустального завода в городе Дятьково.

Об этом сообщают росСМИ.

В небо поднялся густой дым

В Курске вспыхнул пожар

Как сообщили в МЧС, на улице Энгельса происходит горение масла на открытой площадке на площади 5 квадратных метров. Причины возгорания не указываются.

Напомним, 22 мая на улице Цимлянской в российском Воронеже на площади 250 кв.м. загорелся пожар, он охватил склад с пластиковыми изделиями. Местные жители отметили неестественный красный цвет дыма на месте пожара. Он напоминает кадры из мистических фильмов, когда в сопровождении аналогичных клубов дыма исходит всякая нечисть.

Как ранее сообщал "Телеграф", горят в россии и военкоматы — 22 мая огнем были охвачены здания военного комиссариата в Колодезном переулке в москве и в Калужской области. В столице рф горело здание, где находится военный комиссариат Преображенского района ВАО москвы. Кроме того, внутри также расположена дирекция ЖКХ.