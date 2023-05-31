Взрыв слышали за километры: под Краснодаром беспилотник атаковал нефтезавод (видео)

В Краснодарском крае новая атака беспилотника на НПЗ

В Краснодарском крае рф неизвестный беспилотник снова атаковал нефтеперерабатывающий завод. Атака БПЛА на Афипский НПЗ произошла около 3 часов ночи 31 мая.

Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в результате инцидента загорелась одна из установок по перегонке мазута.

Пожар возник на площади 100 квадратных метров. Его уже удалось полностью ликвидировать.

В результате атаки беспилотника погибших или пострадавших нет, добавил глава Краснодарского края.

Российские СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что местные жители слышали мощный взрыв за километры от завода.

Момент прилёта беспилотника по Афипскому НПЗ попал на видео.

Отметим, что сам завод находится всего в 15 километрах от Краснодара.

Для справки. Проектная мощность по переработке нефти на Афипском НПЗ составляет 6,25 млн тонн в год. Здесь производят дизельное топливо, газовый бензин, газойль, мазут и серу.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что как в социальных сетях отреагировали на массированную атаку неизвестных дронов на столицу россии 30 мая.