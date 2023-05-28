В третий раз за май: в рф атаковали нефтезавод в Краснодарском крае (видео)

Завод не загорелся, но произошло "задымление"

В Краснодарском крае россии в третий раз за май был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод. Как и в прошлый раз россияне заявили об атаке беспилотниками.

Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края рф. Единственная дежурная диспечерская служба сообщила, что около двух часов ночи в ночь на воскресенье, к Ильскому НПЗ приблизились несколько неустановленных дронов. Заявляется, что они были сбиты.

Также, согласно официальным данным, повреждение инфраструктуры НПЗ не произошло, на территорию упала часть обломков. Однако все же сообщили о задымлении — его якобы ликвидировали дежурные службы завода. Заявляется, что пострадавших нет. Видео, где слышен вероятный момент атаки опубликовали в сети.

Отметим, Ильский НПЗ в Краснодарском крае находится недалеко от Крымского моста. Предыдущие инциденты на нем произошли 4 и 5 мая.

Ильский НПЗ на карте

Ранее "Телеграф" сообщал об уничтожении военной машины россии в Брянской области. Россияне уже начали паниковать из-за вероятных диверсантов. Однако в атаке на военную машину виноват дрон, а не диверсанты, утверждают местные жители.