В приграничном городе россии якобы ракетной атаке подвергся завод

В Белгородской области вечером 31 мая прозвучали взрывы. По информации местных, якобы на город Шебекино была осуществлена ракетная атака. "Прилет" наблюдается на заводе "Премиксов № 1", произошел пожар.

Об этом сообщает прокремлевский Telegram-канал SHOT. Пожарные и другие экстренные службы уже выехали на место происшествия.

Вечером 31 мая в Шебекино Белгородской области прозвучали взрывы. По сообщениям местных, это был ракетный обстрел и одна из ракет попала по заводу "Премиксов № 1", после чего произошел пожар. Информации о пострадавших нет, но, вероятно, была повреждена линия электропередач. На кадрах, которые публикуют в сети, виден черный столб дыма.

Сообщается, что этот завод занимается производством обогатительных смесей и биологически активных веществ. Их продукцию используют в производстве биологически активных добавок (БАД). По информации местных СМИ, Шебекино за последние сутки несколько раз якобы подвергалось атакам. В городе Белгородской области повреждены или уничтожены 72 автомобиля, 37 многоквартирных домов, 471 квартира и 29 частных домов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что депутат Госдумы россии Андрей Гурулев заявил, что армия россии должна бомбить Шебекино авиацией. В эфире известного пропагандиста он заявил, что "хватит терпеть" постоянные обстрелы приграничных районов и призвал российскую армию сбрасывать авиабомбы на Шебекино в Белгородской области россии.