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Боится российской смуты? Почему путин приглушил визг кремлевской пропаганды

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Боится российской смуты? Почему путин приглушил визг кремлевской пропаганды Новость обновлена 29 мая 2023, 22:09

В кремле опасаются бунта, а потому предпочли не раздувать тему атаки вооруженной оппозиции на Белгородскую область

После рейда бойцов "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" на Белгородскую область российские пропагандисты не стали раздувать истерику, поскольку от этого мог пострадать сам путинский режим.

Об этом рассказал "Телеграфу" генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

По его словам, российский диктатор владимир путин больше всего боится внутрироссийских бунтов, а потому картинка вооруженных выступлений против кремлевского режима может лишь раздуть протестное пламя, которое пропаганда перекрыть не сможет.

При этом генерал говорит, что недовольных путинской политикой в стране огромное количество и к вооруженное оппозиции могут примкнуть сотни тысяч человек.

"Понимая это, изначальный пропагандистский визг в стиле "на нас напали, россия – жертва! " было приказано приглушить. Ситуацию – не раздувать, максимально отводить от нее взор россиян", — отметил он.

Маломуж говорит, что в противном случае это бы показало, насколько масштабны проблемы на российской границе и насколько ФСБ и другие спецслужбы не смогли совладать с группой из 70 легковооруженных оппозиционеров.

Генерал отметил, что со страха кремль отправил туда около двух тысяч представителей сил спецопераций и около тысячи спецназовцев ФСБ, однако это не остановило мобильные группы РДК и ЛСР, а уничтожить их не удалось.

"Да, есть определенные потери, но это и близко не то "тотальное уничтожение", о котором поспешила доложить роспропаганда и путинский "рупор" – песков", — добавил Маломуж.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Генерал оценил последствия белгородского рейда, ядерных игр кремля и укрепления Украины

Напомним, представитель ЛСР с позывным "Цезарь" в интервью "Телеграфу" намекнул на то, что рейд легиона в Белгородскую область повторится в будущем, однако в куда большем масштабе.

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#Россия #Владимир Путин #Белгородская область #Николай Маломуж