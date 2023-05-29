Генерал оценил последствия белгородского рейда, ядерных игр кремля и укрепления Украины

Цельной профессиональной, обученной, закаленной армии рф уже нет, говорит генерал Маломуж

Недавний рейд российских противников кремля в Белгородской области может стать отправной точкой процессов, которые уничтожат нынешнюю власть в рф. А ядерные игры по перетаскиванию тактического ядерного оружия в Беларусь могут ускорить крах путинского режима.

В этом уверен генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, поделившийся своими аргументами с "Телеграфом".

Как слабеет россия и набирает мощь Украина

Ослабление россии по всем направлениям сказывается и на ситуации на фронте, считает Николай Маломуж. По его мнению, в бой бросаются чуть ли не последние резервы.

"Россия находится в состоянии военного "дефолта". Профессиональные части массово выбиты. Остались отдельные бригады, батальоны. Но цельной профессиональной, обученной, закаленной армии уже нет. Да, определенные силы враг еще бросает на бахмутское, авдеевское, марьинское направления. Пытается что-то сделать в районе Сватово — Кременная. Но это уже отдельные всплески, эпизоды. Скорее, имитация атак, нежели системные продвижения, которых нет – и не предвидится. Нет резервов, чтобы сконцентрировать серьезные группировки-кулаки для нанесения мощных ударов", – уверяет генерал.

По его словам, если говорить о подготовке наших стратегических наступательных операций (тактический контрнаступательные уже идут, в том числе в районе Бахмута), то процесс подготовки затягивается. В том числе, с учетом не таких быстрых, как необходимо, поставок вооружений и боеприпасов.

"Тут и бюрократические, и логистические, и финансовые моменты. Но всё налаживается. И прошедшая 25 мая двенадцатая встреча в формате "Рамштайн" стала подведением итогов того, что сделано, что необходимо сделать в ближайшие недели в плане поддержки ВСУ для подготовки операции по освобождению всей территории Украины", – поясняет Николай Маломуж.

Нам нужны массовые поставки боеприпасов, усиление ракетных систем (не только Storm Shadow, но и других похожего типа), уверен военный эксперт. А также – более четкие очертания "коалиции истребителей" (по подготовке наших пилотов, инфраструктуры, ремонтных бригад, системы управления и координации, передачи собственно самолетов в течение трех—шести месяцев). Всё это – не только об укреплении нашей системы обороны, но и о проведении широкомасштабных наступательных операций, акцентирует генерал.

При этом следует понимать, что на современные истребители F-16 во время летнего наступления рассчитывать не приходится. Но в будущем они могут очень серьезно поддержать наши другие действия как наступательного, так и оборонительного характера, считает экс-глава Внешней разведки, в том числе уничтожая ракеты, самолеты и вертолеты противника.

Белгородский погром путинского режима

Комментируя заход в Белгородскую область групп российских добровольцев, настоящих патриотов рф, Николай Маломуж назвал это одной из операций, нацеленных на то, чтобы изменить качество войны.

"С одной стороны, мы проводим оборонительные и наступательные операции, пока тактического уровня. С другой – за счет активизации российских сил, решившихся на противодействие путинскому режиму, имеющих определенный военный потенциал (включая стрелковое вооружение и бронетехнику), демонстрируется слабость, уязвимость позиций рф по защите своей территории. Разговоры о том, что россия — неприступная крепость, что границы на замке, что никто никогда на будет атаковать рф на ее территории, оказались такими же фейками, как "Киев за три дня" и "вторая армия мира". Рушатся очередные конструкции, которые помогали путину держать власть. Рушится очередная ложь, которую продуцировало военно-политическое руководство страны-агрессора и свора его пропагандистов. Российские граждане открыто идут против путинского режима. Демонстрируя свои лица, свои возможности, свои умения", – подчеркивает генерал.

По мнению Николая Маломужа, крайне слабая и запоздалая реакция Кремля подтверждает, что там все были в шоке от случившегося.

"Пограничники-ФСБшники позорно бежали после не самой мощной атаки "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свободная Россия". Губернатору пришлось объявлять режим контртеррористической операции, которую успешной точно не назовешь. В отличие от рейда, имеющего огромный информационно-психологический эффект, – подчеркивает эксперт. – Режим слаб. Его можно побеждать. И молчаливые протесты, кухонная критика могут начать выливаться во что-то более реальное, включая массовые поджоги военкоматов, полицейских отделений и так далее. В партизанскую борьбу. В объединение вооруженных формирований".

Причем, отмечает генерал, это может распространяться по всей рф. А недовольных путинским режимом хватает, уверяет он.

"И речь уже не только о зарубежье, куда выехали наиболее активные. Особенно много антивоенных настроений в приграничных с Украиной областях, которые из-за путинской агрессии против нашей страны сами всё чаще начали становиться зоной боевых действий. Сейчас им показывают, как можно приблизить конец войны. Но массовые выступления в рф станут возможны лишь после успешного мощного наступления ВСУ стратегического уровня. Тогда внутренние силы в рф придут в движение. И пока локально открывающийся внутренний фронт может стать более активным", – прогнозирует Николай Маломуж.

А путин, акцентирует генерал, панически боится именно внутрироссийских бунтов, смут. Дестабилизацию ситуации в самой россии, вооруженные выступления против кремля никакими пропагандистскими "заплатами" не закрыть. Потому что протестное пламя может охватить сотни тысяч человек, предупреждает эксперт.

"Понимая это, изначальный пропагандистский визг в стиле "на нас напали, россия – жертва! " было приказано приглушить. Ситуацию – не раздувать, максимально отводить от нее взор россиян. Потому что всё это показывает масштабы проблем на российской границе, масштабы провалов ФСБ (охрана границы – одна из ее функций) и прочих "славных спецслужб", которые оказались на первых порах неспособны справиться примерно с 70 легковооруженными российскими бойцами, зашедшими в Белгородскую область. Со страху режим направил туда более двух тысяч военных (силы спецопераций), свыше тысячи спецназовцев ФСБ (включая "Вымпел" и "Каскад", которые используются исключительно для террора). Небольшие контингенты, совершавшие рейд, постоянно маневрировали, так что уничтожить их не удалось. Да, есть определенные потери, – отмечает Николай Маломуж. – Но это и близко не то "тотальное уничтожение", о котором поспешила доложить роспропаганда и путинский "рупор" – песков".

Такой заход, уверен экс-глава Внешней разведки, будет иметь ряд последствий.

Военное: показана неэффективность охраны российской границы, ее системы обороны и безопасности. Вероятно, всё это придется усиливать, отвлекая силы с фронта или те, что могли туда направиться.

И, конечно, разительный информационно-политический эффект.

"Показана слабость путинского режима, его неспособность гарантировать безопасность россиянам. Показана и альтернатива молчаливому сопротивлению, "голосованию ногами". Можно и нужно сопротивляться активно, объединяться в группы, расшатывать тех, кто узурпировал власть, всеми способами. Уверен, активизация соответствующих процессов более чем вероятна, когда мы нанесем мощное поражение оккупационной армии в ходе нашего готовящегося стратегического наступления", – резюмирует Николай Маломуж.

Кремль наносит по себе ядерный удар

По мнению генерала, сейчас стремительно ускоряется "проседание" рф по многим направлениям – военному, политическому, экономическому. И, конечно, внешнеполитическому.

"Многие страны, которые были ранее нейтральными, а то и выступали как симпатики россии, высказывают уже умеренно-критическую позицию касательно ее действий. Это – Индия и Китай. Особенно в ракурсе решения рф по размещению ядерного оружия в Беларуси. Тут, – подчеркивает Николай Маломуж, – звучит откровенно жесткая критика, подчеркивается важность нераспространения ядерки. И подписание документов о размещении ядерного оружия между министрами обороны РБ и рф – Хренниковым и шойгу – это откровенный удар под дых мартовской декларации Си Цзиньпина и путина о нераспространении ядерного оружия любых типов".

Видно, что путин хочет, но не может дожать лукашенко по вовлечению белорусской армии в боевые действия против Украины, считает эксперт. А ведь сейчас такой удар со стороны Беларуси по Украине был бы очень выгоден рф. Так есть шанс избежать наших активных контрнаступательных и наступательных действий.

"Но лукашенко петлял раньше, продолжает петлять и сейчас. Он понимает, что "вписываться" сейчас за россию еще и так, вступая открыто в войну, – это смерти подобно. Военные Беларуси и раньше не хотели воевать против Украины, а теперь, видя, что здесь сделали с российской армией (имеющей, в отличие от белорусской, боевой опыт в ряде конфликтов), – и подавно не рвутся умирать во имя путинского безумия. Всё это лукашенко прекрасно понимает. Как, думаю, понимает и то, что его страна фактически оккупирована россиянами. Но вышвырнуть их из РБ пока невозможно. А тянуть резину дальше – вполне себе вариант", – поясняет генерал.

Понимает всё это и путин, уверен он. Потому пустил в ход ядерный рычаг – последний, оставшийся у него козырь.

"Ядерное оружие размещается на территории РБ как бы для ее "защиты". Но при этом весь контроль за ним остается у россиян, – напоминает военный эксперт. – лукашенко приходится на это соглашаться. Выбора ведь у него особого нет. Внутреннему потребителю это "продается" как гарантии того, что на Беларусь никто теперь не нападет (а "страшилки" о том, что страны НАТО только об этом и мечтают, белорусская пропаганда выдает с завидной регулярностью). Но при этом получится всё с точностью до наоборот. Даже сообщение о подписании документов о размещения в РБ тактического ядерного оружия (ТЯО), не говоря уж о самом размещении, превращает Беларусь в мишень для всех ядерных государств. Похоже, лукашенко не понял, куда он влезает, на что соглашается".

Кремлевский плевок в лицо Китаю

Николай Маломуж не исключает, что лукашенко рассчитывает, что на подобные решения резко отреагируют как страны НАТО, так и относительно лояльные к рф, скупающие по дешевке ее ресурсы, те же Индия и Китай – члены ядерного клуба.

"Особенно Китай, которому рф сейчас фактически плюет в лицо, учитывая мартовские договоренности о ядерном нераспространении. А тут – прямое подписание именно его распространения, подготовка программ по перемещению ТЯО в Беларусь. Предполагаю, что Си Цзиньпин такого не простит. Причем не простит именно путину, ведь все понимают, что лукашенко идет на это исключительно под давлением Кремля, – акцентирует генерал. – И есть надежда, что Пекин начнет реально давить на путина. И что тот пойдет на попятную касательно ядерного шантажа. А там, глядишь, подоспеет наступление ВСУ со всеми вытекающими… И лукашенко начнет рассказывать, что он всячески противился путинским планам, что не дал вовлечь белорусские вооруженные силы в войну (а что россияне хозяйничали в РБ, вторгались оттуда в Украину, даже какое-то время наносили с той территории ракетные удары – так тут мы, белорусы, якобы ничего поделать не могли), саботировал размещение ТЯО. Есть основания полагать, что именно на это делает расчет лукашенко, руководствуясь старой восточной пословицей: "Либо падишах помрет, либо ишак сдохнет". Мол, нужно просто выждать".

По словам Николая Маломужа, загадывать что-то тяжело – действия Кремля давно утратили всякую логику. Но если тот предпримет попытки перемещения ядерного оружия, это точно не останется незамеченным США, Великобританией, Китаем, другими членами ядерного клуба, да и не только его, породив виток активизации по демонтажу путинского режима, констатирует эксперт.