Боїться російської смути? Чому путін приглушив верещання кремлівської пропаганди

У кремлі побоюються бунту, а тому воліли не роздмухувати тему атаки збройної опозиції на Бєлгородську область

Після рейду бійців "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" на Бєлгородську область російські пропагандисти не стали роздмухувати істерики, оскільки від цього міг постраждати сам путінський режим.

Про це розповів генерал армії України, ексглава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

За його словами, російський диктатор володимир путін найбільше боїться внутрішньоросійських бунтів, а тому картинка збройних виступів проти кремлівського режиму може лише роздмухати протестне полум’я, яке пропаганда перекрити не зможе.

При цьому генерал каже, що незадоволених путінською політикою в країні величезна кількість і до збройної опозиції можуть приєднатися сотні тисяч людей.

"Розуміючи це, початковий пропагандистський верещання у стилі "на нас напали, росія – жертва!" було наказано приглушити. Ситуацію — не роздмухувати, максимально відводити від неї погляд росіян", — зазначив він.

Маломуж каже, що в іншому випадку це показало б, наскільки масштабні проблеми на російському кордоні і наскільки ФСБ та інші спецслужби не здатні впоратися з групою з 70 легкоозброєних опозиціонерів.

Генерал зазначив, що зі страху кремль відправив туди близько двох тисяч представників сил спецоперацій та близько тисячі спецпризначенців ФСБ, проте це не зупинило мобільні групи РДК та ЛСР, а знищити їх не вдалося.

"Так, є певні втрати, але це й близько не те "тотальне знищення", про яке поспішила доповісти роспропаганда та путінський "рупор" — песков", — додав Маломуж.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Генерал оцінив наслідки білгородського рейду, ядерних ігор кремля та зміцнення України

Нагадаємо, представник ЛСР із позивним "Цезар" в інтерв’ю "Телеграфу" натякнув на те, що рейд легіону в Бєлгородську область повториться в майбутньому, однак у значно більшому масштабі.