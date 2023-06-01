Что с ними не так? Российские пропагандисты не могут выучить название собственного города (видео)

Российские депутаты и пропагандисты коверкают название города, который в последние дни часто на слуху

Российские депутаты продолжают обсуждать ситуацию в Белгородской области. Вчера депутат Госдумы призвал бомбить Шебекино российскими самолетами, а его коллега топ-пропагандист Александр Дугин никак не может выучить название этого населенного пункта.

Видео, на котором в эфире российских телеканалов эксперты, депутаты и другие чиновники не знают название своего населенного пункта, активно распространяют в сети.

Так, журналист Константин Андриюк опубликовал кадры, как в эфире "Первого канала" российский пропагандист Александр Дугин заявил, что сейчас нужно делать "все для фронта и для победы". И делать это должны как "жители Шебякино", так и отдаленных от фронта городов.

А в эфире программы известной топ-пропагандистки ольги скабеевой опозорились сразу два эксперта. Один из них заявил, что сейчас активные атаки идут на "Шемякино" Белгородской области. Его попытался исправить другой эксперт, назвав город "Шмекино". Кроме того, в сети вирусятся и другие кадры, на которых даже местные жители не могут правильно выговорить название населенного пункта, в котором проживают.

Украинцы в комментариях шутят, что если их не исправлять, то россияне будут долго искать нужные населенные пункты и предлагают "бросить по несколько бомб на каждый, на всякий случай".

Пора спасать жителей Шебекино, московия от них отказалась и начала унижать.

Нужно провести референдум ,а то Московия ущемляет права шебекинцев.

Шемякино, Шмекино. Позор! Даже все украинцы знают, что населенный пункт называется Шебекино!

Шрекино.

Если их не исправлять, будут долго искать нужные населенные пункты. Может бросить по несколько бомб на каждый, на всякий случай.

Что с ними не так? Почему не могут изучить название своего же города?

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Белгород атаковал неизвестный БПЛА. Местные жители заявили, что дрон был напичкан якобы металлическими шариками.