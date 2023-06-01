Что с ними не так? Российские пропагандисты не могут выучить название собственного города (видео)
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Российские депутаты и пропагандисты коверкают название города, который в последние дни часто на слуху
Российские депутаты продолжают обсуждать ситуацию в Белгородской области. Вчера депутат Госдумы призвал бомбить Шебекино российскими самолетами, а его коллега топ-пропагандист Александр Дугин никак не может выучить название этого населенного пункта.
Видео, на котором в эфире российских телеканалов эксперты, депутаты и другие чиновники не знают название своего населенного пункта, активно распространяют в сети.
Так, журналист Константин Андриюк опубликовал кадры, как в эфире "Первого канала" российский пропагандист Александр Дугин заявил, что сейчас нужно делать "все для фронта и для победы". И делать это должны как "жители Шебякино", так и отдаленных от фронта городов.
А в эфире программы известной топ-пропагандистки ольги скабеевой опозорились сразу два эксперта. Один из них заявил, что сейчас активные атаки идут на "Шемякино" Белгородской области. Его попытался исправить другой эксперт, назвав город "Шмекино". Кроме того, в сети вирусятся и другие кадры, на которых даже местные жители не могут правильно выговорить название населенного пункта, в котором проживают.
Украинцы в комментариях шутят, что если их не исправлять, то россияне будут долго искать нужные населенные пункты и предлагают "бросить по несколько бомб на каждый, на всякий случай".
- Пора спасать жителей Шебекино, московия от них отказалась и начала унижать.
- Нужно провести референдум ,а то Московия ущемляет права шебекинцев.
- Шемякино, Шмекино. Позор! Даже все украинцы знают, что населенный пункт называется Шебекино!
- Шрекино.
- Если их не исправлять, будут долго искать нужные населенные пункты. Может бросить по несколько бомб на каждый, на всякий случай.
- Что с ними не так? Почему не могут изучить название своего же города?
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Белгород атаковал неизвестный БПЛА. Местные жители заявили, что дрон был напичкан якобы металлическими шариками.