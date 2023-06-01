Почти долетел до Москвы: в рф рухнул очередной дрон, на месте падения большая воронка (фото)

В россии снова атака неизвестного беспилотника

В россии, где недавно произошла атака беспилотников на нефтезавод под Краснодаром, произошел новый инцидент с БПЛА. Теперь там сообщают о падении неизвестного дрона самолетного типа в Калужской области, которая граничит с Московской областью.

Как пишут российские СМИ, неустановленный летательный аппарат упал в районе села Товарково, которое расположено примерно в 140 км от Москвы.

При этом источник отмечает, что БПЛА якобы был сбит силами противовоздушной обороны.

На обломки летательного аппарата наткнулись местные жители. При падении беспилотник взорвался.

"На месте падения беспилотника образовалась воронка. Сейчас к месту едут экстренные службы", — говорится в сообщении.

По уточненным данным, размеры воронки составляют 3х4 метра. Обломки от беспилотника разбросало в радиусе 100 метров.

О пострадавших или погибших в результате инцидента не сообщается. Также не поступало комментариев от официальных властей региона или от силовых органов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что как в социальных сетях отреагировали на массированную атаку неизвестных дронов на столицу россии 30 мая.