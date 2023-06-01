Атака дронов на Москву: в ЕС рассказали, повлияет ли это на поддержку Украины

В ЕС напомнили, что россия начала вторжение в Украину

Европейскому союзу следует продолжать поддерживать Украину и налеты неизвестных дронов на Москву не должны этому помешать.

Как рассказала президент Европарламента Роберта Мецола в интервью DW, атака Москвы не меняет ничего, равно как и то, что переданное оружие может использоваться для ударов по российской территории.

При этом она призвала не забывать, что именно россия начала вторжение на территорию соседней страны.

"Это не конфликт между двумя странами. Это одна страна, которая вторглась в другую и забрала часть ее территории. И пока россия не покинет Украину, мы не собираемся прекращать поддержку Украины", — сказала Мецола.

Глава Европарламента также выступила в поддержку инициативы, которая позволила бы как можно быстрее передать ВСУ большое количество артиллерийских боеприпасов. Данная инициатива будет рассмотрена в ЕП 1 июня, она предусматривает наращивание производства в странах ЕС и передаче Украине миллиона снарядов до конца 2023 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 30 мая десятки неизвестных беспилотников атаковали столицу россии. И хотя российские чиновники, как всегда, обвинили в этом Украине, в нашей стране свою причастность не подтверждают, а предполагают, что это мог быть бунт искусственного интеллекта против россиян.