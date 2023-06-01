Атака дронів на Москву: в ЄС розповіли, чи це вплине на підтримку України

У ЄС нагадали, що росія розпочала вторгнення в Україну

Європейському союзу слід продовжувати підтримувати Україну і нальоти невідомих дронів на Москву не повинні перешкодити цьому.

Як розповіла президент Європарламенту Роберта Мецола в інтерв’ю DW, атака на Москву не змінює нічого, так само як і те, що передана зброя може використовуватися для ударів по російській території.

При цьому вона закликала не забувати, що саме росія розпочала вторгнення на територію сусідньої країни.

"Це не конфлікт між двома країнами. Це одна країна, яка вторглася в іншу і забрала частину її території. І поки росія не покине Україну, ми не збираємося припиняти підтримку України", — сказала Мецола.

Глава Європарламенту також виступила на підтримку ініціативи, яка дозволила б якнайшвидше передати ЗСУ велику кількість артилерійських боєприпасів. Ця ініціатива буде розглянута в ЄП 1 червня, вона передбачає нарощування виробництва в країнах ЄС та передачу Україні мільйона снарядів до кінця 2023 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 30 травня десятки невідомих безпілотників атакували столицю росії. І хоча російські чиновники, як завжди, звинуватили в цьому Україні, у нашій країні свою причетність не підтверджують, а припускають, що це міг бути бунт штучного інтелекту проти росіян.