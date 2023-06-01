Майже долетів до Москви: в росії впав черговий дрон, на місці падіння велика вирва (фото)

У росії знову атака невідомого безпілотника

У росії, де нещодавно відбулася атака безпілотників на нафтозавод під Краснодаром, стався новий інцидент із БПЛА. Тепер там повідомляють про падіння невідомого дрону літакового типу у Калузької області, що межує із Московською областю.

Як пишуть російські ЗМІ, невстановлений літальний апарат упав у районі села Товаркове, яке розташоване приблизно за 140 км від Москви.

При цьому джерело зазначає, що БПЛА нібито було збито силами протиповітряної оборони.

На уламки літального апарату натрапили місцеві жителі. Під час падіння безпілотник вибухнув.

"На місці падіння безпілотника утворилася вирва. Зараз до місця їдуть екстрені служби", — йдеться у повідомленні.

За уточненими даними, розміри вирви становлять 3х4 метри. Уламки від безпілотника розкидало у радіусі 100 метрів.

Про постраждалих чи загиблих внаслідок інциденту не повідомляється. Також не надходило коментарів від офіційної влади регіону чи від силових органів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що як у соціальних мережах відреагували на масовану атаку невідомих дронів на столицю росії 30 травня.