Правду говорить нельзя: с российскими пропагандистами случился конфуз в прямом эфире (видео)

Журналисты боятся наказания за правду о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Российские пропагандисты забыли выключить трансляцию и начали обсуждать, стоило ли им говорить, что в результате подрыва Каховской ГЭС, в Черном море опасно купаться, в том числе и на территории рф и высказывать опасения, что их накажут за эту информацию.

Инцидент произошел в ходе эфира "Комсомольской правды", соответствующие кадры появились в сети.

"Я понимаю, что там п**дец, но можно ли было об этом говорить, стоило ли об этом говорить … ты вообще сказал, что нельзя соваться в Черное море. Я о**ел от твоих заявлений, как бы мы п**ды не получили за это, мы и так уже вчера получили", — говорит один из пропагандистов ведущему.

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Напомним, в результате Каховской трагедии на всех пляжах Одессы запретили купаться. Теперь возле пляжей дежурят автомобили с громкоговорителями, которые оповещают граждан об опасности. Кроме того, под запрет попала и стихийная торговля рыбой и морепродуктами неустановленного места отлова вблизи рынков, торговых центров и т.п.

Также "Телеграф" сообщал, что в Одесской и Николаевской областях после трагедии на Каховской ГЭС в воде обнаружен холеровидный вибрион, который способен вызывать острые кишечные инфекции.