"Это потенциальная угроза": полковник рассказал, зачем оккупанты подорвали Каховскую ГЭС

Костенко рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС для того, чтобы обезопасить себя от вероятного наступления украинской армии.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат Украины, секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

"Во-первых, это было сделано, чтобы высвободить определенные военные резервы. Дамба – это единственное сухопутное соединение между правым и левым берегом.

Да, она была заминирована и охранялась, но ее наличие – это потенциальная угроза нашего перехода на другую сторону. Ширина Днепра в некоторых местах достигала 300 метров, что позволяло бы нам форсировать его. Во-вторых, таким образом разрушили единственный, вплоть до Запорожья, сухопутный переход", — рассказал он.

По словам полковника СБУ, подрывом Каховской ГЭС противник смог увеличить водное препятствие между нами и собой, а также уменьшил количество территорий, которые необходимо контролировать.

При этом Костенко напоминает, что такие действия привели к огромной природной катастрофе.

"Большие вопросы обеспечения питьевой водой Никополя, Марганца, Кривого Рога и сел, находящихся вдоль Днепра. По прогнозам: более миллиона человек может остаться без питьевой воды. И это только на правом берегу Днепра. На левом берегу люди оказались без электричества и газа. Это такая тактика россиян: с помощью подобных терактов решать свои политические и военные задачи. Зимой они били по нашим теплоэлектростанциям, сейчас по нашей гидроинфраструктуре. Я думаю, они хотят оставить нас без всякой генерации и уничтожить нашу энергетику", — добавил он.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Контрнаступление может закончиться одним из трех сценариев, — Роман Костенко про Каховскую ГЭС, освобождение Крыма и зарплаты военным

Ранее "Телеграф" публиковал фотографии Каховского водохранилища после подрыва Каховской ГЭС.