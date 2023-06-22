россия готовит теракт на ЗАЭС: Зеленский выступил со срочным обращением

Зеленский заслушал доклад разведки и Службы безопасности Украины.

После недавнего теракта на Каховской ГЭС российская федерация готовит теракт на территории Запорожской атомной электростанции.

Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, соответствующую информацию ему предоставили представители разведки и Службы безопасности Украины.

"Разведка получила информацию о том, что россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции — террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого", — отметил украинский лидер.

Зеленский отметил, что последствия этой трагедии ощутят далеко за пределами Украины.

"Радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется лишь направлением ветра. Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам — каждому в мире. Все доказательства. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка — все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Все", — добавил он.

В завершении глава государства призвал мировое сообщество начать действовать, чтобы не допустить трагедии.

"Никаких терактов на атомных станциях никогда, нигде не должно быть. В этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит, мир может и должен действовать", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ГУР сделали тревожное заявление о ситуации на ЗАЭС.