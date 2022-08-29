"Идут на смену и не знают, что с ними будет": сотрудник ЗАЭС о том, в каких условиях работает персонал станции

Хуже всего то, что сотрудникам АЭС приходится работать под обстрелами

Запорожская атомная электростанция в городе Энергодар находится в российской оккупации с марта. За это время захватчики неоднократно обстреливали атомный объект, стянули туда военную технику, их действия привели к тому, что 25 августа станция полностью отключилась от энергосети. Возобновлять работу крупнейшего атомного объекта в Европе все это время приходится работникам АЭС. Несмотря на то, что они постоянно работают, чтобы не произошло худшего, российские оккупанты издеваются над ними.

Об этом в интервью "Телеграфу" на условиях анонимности дин из сотрудников Запорожской атомной электростанции.

По его информации, по состоянию на данный момент на ЗАЭС остается около 1500-2000 человек персонала. Раньше они работали по графику 3 через 2 (рабочие и выходные соответственно), но вполне возможно, что за неимением специалистов график изменился и они отдыхают всего один день между сменами. Этого времени слишком мало, ведь россияне не гнушаются возможностью выбивать из них информацию путем пыток.

"Люди, которые отвечают за ядерную безопасность, идя на смену, не знают, что с ними будет. А еще под обстрелами находятся. Ночью не спят. И в этом состоянии надо работать. Это очень тяжело. Когда я там находился, это было видно по людям. А кое-кого еще и бросают в камеры 1,5/2 метра и они находятся там в жаре, где нечем дышать, их бьют, пытают, добывают информацию... Выдерживать это трудно. Никто не знает, когда может прилететь. Если бы не было россии, то этого всего бы не было", — рассказал сотрудник ЗАЭС.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем грозит "блекаут" на ЗАЭС, какие повреждения вследствие обстрелов могут быть самыми критичными, возможна ли утечка радиации или взрыв и что нужно сделать немедленно.