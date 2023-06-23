Зеленский на Ставке объявил о решении по скандальному одесскому военкому-миллионеру

Заседание ставки окончилось кадровыми решениями

Сегодня, 23 июня, Владимир Зеленский провел очередное заседания Ставки Верховного главнокомандующего. На нем, в частности, было принято решение по скакальному одесскому военкому-миллионеру.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно уволить с должности, так сказать, одесского "военкома" – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", — говорит Зеленский.

Также президентом было дано срочное поручение о создании комиссии под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкомов во всех регионах Украины.

"Чтобы они не позорили наше государство и память погибающих на фронте героев", — отметил президент.

Кроме этого на ставке также обсуждались вопросы оборонно-наступательных операций, снабжения оружием, контрактов с партнерами и темпах роста производства в украинском ОПК.

Всего на заседании были заслушаны доклады: Залужного (главкома ВСУ), Сырского (командующего СВ ВСУ), Тарнавского (Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия"), Москалева (первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Восток"), Неижпапы (командующего Военно-Морскими силами), Малюка (глава СБУ), Кулебы (глава МИД), Резникова (министр обороны) и Камышина (министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины).

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский рассказал о сегодняшнем заседании СНБО. Уже пообещал кадровые решения.