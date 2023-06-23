"Выводы неутешительны": Зеленский рассказал об итогах заседания СНБО, обещает кадровые решения

По всей стране должны быть надежные и доступные укрытия

После заседания СНБО, которое прошло 23 июня, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о его итогах. Выводы оказались неутешительными.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на слова главы государства.

По словам президента, главным на очередном заседании Совета нацбезопасности был вопрос о состоянии бомбоубежищ в Украине. Тут следует отметить, что эта тема снова актуализировалась после трагедии в Киеве, когда под дверями закрытого убежища погибли трое людей.

Так вот, в частности, министр внутренних дел Игорь Клименко докладывал о ситуации в стране в целом, а министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин относительно ситуации с укрытиями в Киеве.

"Выводы неутешительны. Практически по всей стране. Это и Киев, и Запорожье, и Харьков, и Днепр, и Конотоп, и Белая Церковь, и многие другие города. Особенно циничная и позорная ситуация в тех городах, которые имеют значительный финансовый ресурс, но, к сожалению, другие приоритеты", — заявил Зеленский.

Исходя из всего вышесказанного, президент подчеркнул "Кадровые решения будут".

В частности, по словам Владимира Зеленского, генпрокурор Украины на заседании проинформировал про исковую работу органов прокуратуры для возврата помещений укрытий, которые были незаконно выведены из собственности общин.

"На сегодняшний день уже более четырехсот таких исков по всей стране. Работа продолжается… Доступные и надежные укрытия по всей стране должны быть. И они должны быть приоритетом для руководителей всех уровней. Безопасность — первый приоритет", — отметил глава государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что не так с бомбоубежищами в Киеве.

Также мы сообщали, что журналисты "Телеграфа" точечно проверили некоторые из укрытий Киева. Что показала инспекция.