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Во время тревоги нельзя закрывать даже личный подвал: украинцам объяснили тонкости с укрытиями

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Укрытие
Укрытие

За непредоставление убежища во время воздушной тревоги грозит уголовная ответственность

Согласно действующего законодательства во время воздушных тревог все укрытия должны быть открыты, а граждане не имеют права отказывать в убежище другим людям, даже если речь идет об их персональном подвале.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава временной контрольной комиссии Киевсовета Леонид Емец.

"Закрытых укрытий быть не может. Даже если это частные укрытия. Даже если это ваш личный подвал. В случае воздушной тревоги, согласно уголовному законодательству, вы обязаны предоставить убежище тем, кто в этом нуждается", — сказал он.

По его словам, в противном случае владельцы этих подвалов будут нести ответственность за неоказание помощи и оставление другого человека в опасности.

При этом он добавил, что ответственность за имущество в этом подвале тоже несет владелец, а потому некорректно было бы ставить его перед выбором поставить под угрозу имущество или жизнь другого человека. Впрочем, он отмечает, что это вопрос центральной власти, который так и не был упорядочен.

То же касается убежищ, например, в детских садах, которые дети могут делить с чужими людьми. Чтобы не возникало неприятных ситуаций, там должна быть дифференциация использования укрытий, но для этого их должно быть в достаточном количестве и надлежащих условиях.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": "Не стоит покупать сковороду за 700 тысяч, когда в укрытии не выкрашены стены": глава комиссии Киевсовета Емец

Напомним, недавно охранник одного из киевских подземных паркингов попал в скандал, заявив, что люди не могут там прятаться во время тревоги.

Теги:
#Киев #Бомбоубежище #Воздушная тревога