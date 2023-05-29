"Мне плевать": в Киеве охранник паркинга выгонял людей во время ракетной атаки (видео)

Охранник одного из киевских подземных паркингов заявил, что люди не могут тут прятаться во впемя тревоги

Днем 29 мая оккупанты атаковали Киев ракетами. И пока в одном укрытии под звуки взрывов праздновали свадьбу, из другого киевлян выгоняли на улицу.

Об этом сообщает ТСН, публикуя кадры с места инцидента, которые постят в сети. Две девушки хотели укрыться в подземной парковке во время воздушной тревоги, но их выгоняли.

На кадрах видно, как мужчина в желтой футболке, вероятно, охранник паркинга, запрещает девушкам оставаться внутри. По его словам, девушки не могут находиться на территории подземной парковки, так как она "не бомбоубежище".

После того, как одна из девушек включила камеру, мужчина отвернулся к ней спиной и продолжил что-то смотреть на планшете. А после вопроса почему им нельзя оставаться на паркинге, он и вовсе захлопнул перед их лицом окно в свою комнату. На возмущения девушек он ответил "мне плевать".

Также оператор отметила, что до момента записи видео охранник разговаривал с ней на русском языке, а как только включилась камера — перешел на украинский.

Девушка объяснила, что рядом с тем местом, где она находилась, не было более безопасных мест. Поэтому люди решили укрыться в подземном паркинге. Важно отметить, что паркинг относится к безопасному укрытию на момент ракетного удара, также, как и метрополитен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что днем 29 мая Киев атаковали "Искандерами" с территории россии. Это была уже вторая атака за день – между ночной и утренней прошло всего 6 часов. Силам ПВО удалось сбить все 11 воздушных целей, не допустив жертв или разрушений.