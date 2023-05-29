"Горько" под воздушную тревогу: в Киеве военные сыграли свадьбу в бомбоубежище (видео)

Их поцелуй взбудоражил сеть

Сегодня 29 мая во время воздушной тревоги многие киевляне скрылись в метро. Тысячи людей были спокойны и собраны, отметил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Люди не переживали, а общались и сидели в телефонах. Ждали, пока силы ПВО отразят атаку и можно будет идти дальше по делам.

Особенно поразили молодожены, даже сыгравшие в бомбоубежище свою свадьбу. Эта история тронула страну. Видео активно распространяется в соцсетях.

На мероприятии присутствовал известный украинский журналист Константин Грубич. У себя на странице в Instagram он сообщил, что молодожены — это два украинских военных, по имени, Татьяна и Александр.

Выяснилось, что они собирались обручиться в прямом эфире телеканала "1+1". А вот горько уже кричали в хранилище вместе с коллективом телеканала.

Напомним, что ПВО сбили все ракеты, которыми хотели попасть по Киеву. Обломок одной из ракет чуть не попал в маршрутку, но пассажиры отделались легким испугом.

Тем временем глава ГУР Кирилл Будино заявил, что ответ не заставит себя ждать. По его словам, таким образом рашисты хотят запугать украинцев и руководство государства, но им этого сделать не удастся.