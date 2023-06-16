Під час тривоги не можна закривати навіть власний підвал: українцям пояснили тонкощі з укриттями

За ненадання прихистку під час повітряної тривоги загрожує кримінальна відповідальність

Відповідно до чинного законодавства під час повітряних тривог всі укриття мають бути відкриті, а громадяни не мають права відмовляти у притулку іншим людям, навіть якщо йдеться про їх персональний підвал.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова тимчасової контрольної комісії Київради Леонід Ємець.

"Закритих укриттів бути не може. Навіть якщо це приватні укриття. Навіть якщо це ваш особистий підвал. У разі повітряної тривоги, згідно з кримінальним законодавством, ви зобов’язані надати притулок тим, хто цього потребує", — сказав він.

За його словами, в іншому випадку власники цих підвалів нестимуть відповідальність за ненадання допомоги та залишення іншої людини в небезпеці.

При цьому він додав, що відповідальність за майно у цьому підвалі також несе власник, а тому некоректно було б ставити його перед вибором поставити під загрозу майно чи життя іншої людини. Втім, він зазначає, що це питання центральної влади, яке так і не було впорядковане.

Те саме стосується притулків, наприклад, у дитячих садках, які діти можуть ділити з чужими людьми. Щоб не виникало неприємних ситуацій, там має бути диференціація використання укриттів, але для цього їх має бути у достатній кількості та в належних умовах.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": "Не варто купувати сковороду за 700 тисяч, коли в укритті не пофарбовані стіни": голова комісії Київради Ємець

Нагадаємо, нещодавно охоронець одного із київських підземних паркінгів потрапив у скандал, заявивши, що люди не можуть там ховатися під час тривоги.