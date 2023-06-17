Закрытые укрытия - только вершина айсберга: что не так с бомбоубежищами в Киеве

Все убежища должны быть открыты постоянно, даже если это частные укрытия.

После трагедии в Киеве, когда люди погибли от обломков российской ракеты перед дверями закрытого укрытия, убежища начали проверять и оказалось, что большинство киевских бомбоубежищ непригодны для пребывания людей. К другим невозможно нормально подойти.

Об этом, в интервью "Телеграфу" рассказал глава временной контрольной комиссии Киевсовета Леонид Емец.

Он отметил, что есть проблема с убежищами в детских садах — в укрытии должны быть обеспечены определенные санитарные условия и безопасность детей, когда они находятся в убежище с чужими людьми. Подход к использованию убежищ должен быть дифференцированным, однако для этого должно быть достаточное количество укрытий в надлежащих условиях.

"Например, в Печерском районе есть убежище, к которому нужно ползти на гору по неустроенной дороге, потому что другой нет. Пенсионер от инфаркта по дороге скорее умрет, чем от ракетного удара, пока доберется до убежища. А там просто в заборе нужно сделать дырку, чтобы люди могли пройти, и все. И что, для этого нужны депутаты и куча людей?", — описал ситуацию Емец.

Кроме того, по его словам, все убежища должны быть открыты постоянно, даже если это частные укрытия.

"Даже если это ваш личный подвал. В случае воздушной тревоги, согласно уголовному законодательству, вы обязаны предоставить убежище тем, кто в этом нуждается. Иначе вы будете нести уголовную ответственность за неоказание помощи и оставление лица в опасности", — подчеркнул глава комиссии.

Он добавил, что ответственность надо нести не только за имущество в убежище, но и за недопущение туда людей.

"И в какой-то момент вы должны выбирать между ответственностью за имущество или жизнь человека. Неверно ставить людей перед таким выбором. Но на уровне Киевсовета мы этот вопрос решить не можем, это вопрос центральной власти, которая за полтора года его до сих пор не упорядочила", — констатировал Емец.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": "Не стоит покупать сковороду за 700 тысяч, когда в укрытии не выкрашены стены": глава комиссии Киевсовета Емец