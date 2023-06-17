Закриті укриття — тільки вершина айсберга: що не так з бомбосховищами у Києві

Усі притулки мають бути відкриті постійно, навіть якщо це приватні укриття

Після трагедії в Києві, коли люди загинули від уламків російської ракети перед дверима закритого укриття, їх почали перевіряти і виявилося, що більшість київських бомбосховищ непридатні для перебування людей. До інших неможливо нормально підійти.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова тимчасової контрольної комісії Київради Леонід Ємець.

Він зазначив, що є проблема зі сховищами у дитячих садках — в укритті мають бути забезпечені певні санітарні умови та безпека дітей, коли вони перебувають у притулку з чужими людьми. Підхід до використання сховищ має бути диференційованим, однак для цього має бути достатня кількість укриттів у належних умовах.

"Наприклад, у Печерському районі є укриття, до якого треба повзти на гору по необлаштованій дорозі, бо іншої немає. Пенсіонер від інфаркту по дорозі швидше помре, ніж від ракетного удару, поки дістанеться притулку. А там просто в паркані треба зробити дірку щоб люди могли пройти, і все. І що, для цього потрібні депутати і купа людей?", — описав ситуацію Ємець.

Крім того, за його словами, всі сховища мають бути відкриті постійно, навіть якщо це приватні укриття.

"Навіть якщо це ваш особистий підвал. У разі повітряної тривоги, згідно з кримінальним законодавством, ви зобов’язані надати прихисток тим, хто цього потребує. Інакше ви нестимете кримінальну відповідальність за ненадання допомоги та залишення особи в небезпеці", — наголосив голова комісії.

Він додав, що відповідальність треба нести не лише за майно у сховищі, а й за недопущення туди людей.

"І в якийсь момент ви маєте обирати між відповідальністю за майно чи життя людини. Невірно ставити людей перед таким вибором. Але на рівні Київради ми це питання вирішити не можемо, це питання центральної влади, яка за півтора роки його досі не упорядкувала", — констатував Ємець.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": "Не варто купувати сковороду за 700 тисяч, коли у укритті не пофарбовані стіни": голова комісії Київради Ємець