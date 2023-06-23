"Висновки невтішні": Зеленський розповів про підсумки засідання РНБО, обіцяє кадрові рішення

По всій країні мають бути надійні та доступні укриття

Після засідання РНБО, яке відбулося 23 червня, президент України Володимир Зеленський розповів про його підсумки. Висновки виявилися невтішними.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на слова глави держави.

За словами президента, головним на черговому засіданні Ради національної безпеки було питання про стан бомбосховищ в Україні. Тут слід зазначити, що ця тема знову актуалізувалася після трагедії, коли під дверима закритого укриття загинули троє людей.

Так от, зокрема, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідав про ситуацію в країні загалом, а міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин щодо ситуації з укриттями у Києві.

"Висновки невтішні. Практично по всій країні. Це і Київ, і Запоріжжя, і Харків, і Дніпро, і Конотоп, і Біла Церква, і багато інших міст. Особливо цинічна та ганебна ситуація у тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети", — заявив Зеленський.

Виходячи з усього вищесказаного, президент наголосив "Кадрові рішення будуть".

Зокрема, за словами Володимира Зеленського, генпрокурор України на засіданні проінформував про позовну роботу органів прокуратури для повернення приміщень укриттів, незаконно виведених із власності громад.

"На сьогодні вже понад чотириста таких позовів по всій країні. Робота триває... Доступні та надійні укриття по всій країні мають бути. І вони мають бути пріоритетом для керівників усіх рівнів. Безпека — перший пріоритет", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що не так з бомбосховищами у Києві.

Також ми повідомляли, що журналісти "Телеграфа" точково перевірили деякі з укриттів Києва. Що засвідчила інспекція.