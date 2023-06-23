Був підстрелений своїми ж: нардеп розповів цікаве про скандального одеського військкома

Військовий, який поранив військкома, міг загинути

Володимир Зеленський доручив Головкому ЗСУ Валерію Залужному звільнити скандально відомого військкома Євгена Борисова. Станом на початок травня було відомо щонайменше п’ять епізодів порушень, до яких він причетний.

Своє рішення президент України озвучив під час вечірнього відеозвернення до українців. А нардеп з Одеси Олексій Гончаренко розповів про новий епізод за участю військкома Борисова.

"Дав термінове доручення Головному Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "військкома" — начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", — сказав Зеленський.

Водночас Гончаренко заявив, що на початку повномасштабного вторгнення голова Одеського ТЦК СП Євген Борисов потрапив до лікарні із пораненням. У нього в будівлі одеської ОВА нібито стріляв один із бойових офіцерів, який на той момент був ад’ютантом голови Одеської ОВА. Після інциденту офіцера відправили на фронт, де він, ймовірно, загинув, стверджує Олексій Гончаренко.

"У мене запитують причину, чому офіцер міг стріляти в Борисова. Є інформація, що це через корупцію", — написав нардеп у своєму Telegram-каналі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Євген Борисов ввіз елітне авто в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Його орієнтовна вартість складає 250 тисяч доларів.