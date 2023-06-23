Был подстрелен своими же: нардеп рассказал интересное о скандальном одесском военкоме

Военный, который ранил военкома, мог погибнуть

Владимир Зеленский поручил Главкому ВСУ Валерию Залужному уволить скандально известного военкома Евгения Борисова. По состоянию на начало мая было известно минимум пять эпизодов нарушений, к которым он причастен.

Свое решение президент Украины озвучил во время вечернего видеообращения к украинцам. А нардеп из Одессы Алексей Гончаренко рассказал о новом эпизоде с участием военкома Борисова.

"Дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно освободить от должности, так сказать, одесского "военкома" — начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", — сказал Зеленский.

Вместе с тем Гончаренко заявил, что в начале полномасштабного вторжения глава Одесского ТЦК СП Евгений Борисов попал в больницу с ранением. В него в здании одесской ОВА якобы стрелял один из боевых офицеров, который на тот момент являлся адъютантом главы Одесской ОВА. После инцидента офицера отправили на фронт, где он, предположительно, погиб, утверждает Алексей Гончаренко.

"У меня спрашивают причину, почему офицер мог стрелять в Борисова. Есть информация, что это из-за коррупции", — написал нардеп в своем Telegram-канале.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, Евгений Борисов ввез элитное авто в Украину под видом гуманитарной помощи. Его ориентировочная стоимость составляет 250 тысяч долларов.