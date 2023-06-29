Увольнения мало: за одесского военкома-миллионера взялась прокуратура

Проверяется информация, появившаяся в СМИ

Прокуратура проверяет факты возможного незаконного обогащения, уклонения от военной службы и превышения служебных полномочий бывшим одесским военкомом Евгением Борисовым, который уволен с должности после распоряжения Владимира Зеленского на прошлой неделе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию об имуществе членов семьи чиновника за рубежом. По этим данным, в период действия военного положения они приобрели автомобили премиум класса и недвижимое имущество в Испании на общую сумму более 196 млн гривен, хотя официальный общий доход семьи не покрывает этих расходов.

В ходе проверки направлены соответствующие запросы в Испанию, Молдову, Румынию, Турцию.

"Также в рамках уголовного производства проверяются отдельные факты возможного уклонения руководителем Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки от прохождения военной службы – его пребывание за границей якобы на лечении", — сказано в сообщении.

Проверяется, были ли законные основания для выезда Борисова за пределы Украины во время действия военного положения.

В ходе следствия уже допросили более 30 свидетелей, провели 11 обысков и 17 осмотров. Также направлено более 100 запросов в органы государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, проведено три налоговых проверки хозяйственной деятельности членов семьи чиновника.

Напомним, речь идет о расследовании проекта "Схемы", которое установило, что семья Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.

Как сообщал "Телеграф", Борисова подозревают в коррупции и не только. Правоохранители зафиксировали минимум пять незаконных эпизодов, к которым причастен скандальный одесский военком.