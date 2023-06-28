В Одессе наконец приняли решение по военкому-миллионеру

В скором времени военкомат в Одессе возглавит новый начальник

Скандально известный военком из Одессы Евгений Борисов уволен с должности после распоряжения Владимира Зеленского на прошлой неделе. Уголовными делами против уже бывшего главы ТЦК СП занимаются правоохранители.

Об этом в эфире 24 канала рассказала начальница координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк. По ее словам, в ближайшее время будет назначен новый глава военкомата Одесской области.

Так, Гуменюк уточнила, что процедура по передаче должности сейчас продолжается и займет определенное время. Уголовные производства, которые ранее были открыты против Евгения Борисова, продолжаются, правоохранители собирают доказательную базу.

Сейчас обязанности руководителя ТЦК СП в Одесской области занимает заместитель Борисова, но впоследствии будет назначен новый глава.

Напомним, что Евгения Борисова подозревают в коррупции и не только. Правоохранители зафиксировали минимум пять незаконных эпизодов, к которым причастен Евгений Борисов. К примеру, его мать купила элитный дом в Испании за 3,95 млн долларов, а его жена там же приобрела помещение в престижном офисном центре.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Евгений Борисов ввез в Украину элитное авто под видом гуманитарной помощи. Речь идет о Mercedes Benz G63 AMG за почти 4 млн евро.