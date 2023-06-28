В Одесі нарешті ухвалили рішення щодо військкома-мільйонера

Незабаром військкомат в Одесі очолить новий начальник

Скандально відомого військкома з Одеси Євгена Борисова звільнено з посади після розпорядження Володимира Зеленського минулого тижня. Кримінальними справами проти вже колишнього голови ТЦК СП займаються правоохоронці.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла начальниця координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк. За її словами, найближчим часом буде призначено нового голову військкомату Одещини.

Так, Гуменюк уточнила, що процедура передачі посади зараз триває і займе певний час. Кримінальні провадження, які раніше були відкриті проти Євгена Борисова, продовжуються, правоохоронці збирають доказову базу.

Наразі обов’язки керівника ТЦК СП в Одеській області займає заступник Борисова, але згодом буде призначено нового голову.

Нагадаємо, що Євгена Борисова підозрюють у корупції і не лише. Правоохоронці зафіксували щонайменше п’ять незаконних епізодів, до яких причетний Євген Борисов. Наприклад, його мати купила елітний будинок в Іспанії за 3,95 млн доларів, а його дружина там же придбала приміщення в престижному офісному центрі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Євген Борисов завіз в Україну елітне авто під виглядом гуманітарної допомоги. Йдеться про Mercedes Benz G63 AMG за майже 4 млн євро.