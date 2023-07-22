Слідчі упустили скандального одеського військкома Борисова, зате висунули підозру: подробиці

На ситуацію навіть відреагував президент

Співробітники Державного бюро розслідувань оголосили про підозру колишнього начальника Одеського обласного ТЦК. Хоча слідчі не називають його імені, проте зрозуміло, що йдеться про Євгена Борисова, якому інкримінують незаконне збагачення.

Як інформує пресслужба ДБР, слідчі зібрали величезний масив доказової бази, серед них розслідування у ЗМІ та матеріали НАЗК, яке виявило у ексвійськкома ознаки збагачення на 188 мільйонів гривень.

Колишнього військкома підозрюють:

у придбанні уповноваженою особою активів, вартість яких більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи (ст.368-5);

у неявці військовослужбовця на службу без поважних причин, за умов воєнного стану (ч.5 ст.407);

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене за умов воєнного стану (ч.4 ст.409).

Таким чином йому світить близько 10 років ув’язнення.

Втім, судячи з інформації ДБР, нині місцеперебування Борисова не встановлено, а сам він, мабуть, ховається від слідства.

Ситуацію також прокоментував президент України Володимир Зеленський, який пообіцяв, що правоохоронці обов’язково проінформують про подальший хід розслідування.

"Кожне таке "кабінетне" порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча", — додав він.

Як повідомляв "Телеграф", Борисова підозрюють у корупції і не лише. Правоохоронці зафіксували щонайменше п’ять незаконних епізодів, до яких причетний скандальний одеський військком.