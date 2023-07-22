Следователи упустили скандального одесского военкома Борисова, но зато предъявили подозрение: подробности

На ситуацию даже отреагировал президент

Сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении бывшему начальнику Одесского областного ТЦК. Хоть следователи не называют его имени, однако понятно, что речь идет о Евгение Борисове, которому инкриминируют незаконное обогащение.

Как информирует пресс-служба ГБР, следователи собрали огромный массив доказательной базы, среди них расследования в СМИ и материалы НАПК, которое обнаружило у экс-военкома признаки обогащения на 188 миллионов гривен.

Бывшего военкома подозревают:

в приобретении уполномоченным лицом активов, стоимость которых более чем на 6500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст.368-5);

в неявке военнослужащего на службу без уважительных причин, в условиях военного положения (ч.5 ст.407);

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч.4 ст.409).

Таким образом ему светит около 10 лет тюремного заключения.

Впрочем, судя по информации ГБР, в настоящее время местонахождение Борисова не установлено, а сам он, по всей видимости, скрывается от следствия.

Ситуацию также прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский, который пообещал, что правоохранители обязательно проинформируют о дальнейшем ходе расследования.

"Каждое такое "кабинетное" нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушение – неизбежна", — добавил он.

Как сообщал "Телеграф", Борисова подозревают в коррупции и не только. Правоохранители зафиксировали минимум пять незаконных эпизодов, к которым причастен скандальный одесский военком.