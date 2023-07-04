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Замість мільйонера: Залужний призначив нового військкома Одеської області, що про нього відомо

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Денис Подставной Денис Подставной
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Валерій Залужний призначив на посаду начальника Одеського ТЦК бойового командира Новина оновлена 04 липня 2023, 13:08
Валерій Залужний призначив на посаду начальника Одеського ТЦК бойового командира

Офіцер раніше був командиром однієї з бригад ЗСУ

Замість військкома-мільйонера Євгена Борисова на посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) призначили "одного з найкращих військових командирів".

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Йдеться про Олександра Охріменка, який досі був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

"Олександр — бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині", — говорить Залужний.

Нагадаємо, що "багатство" Євгена Борисова виявили журналісти-розслідувачі, а реакція держави на це була вже наступного дня. Незабаром мільйонера було звільнено зі своєї посади і тепер ним займається прокуратура. Наразі слідчі перевіряють інформацію, що з’явилася в ЗМІ, про майно членів сім’ї чиновника за кордоном. Під час перевірки будуть надіслані відповідні запити до Іспанії, Молдови, Румунії, Туреччини. Також у рамках кримінального провадження перевіряються окремі факти можливого ухилення керівником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від проходження військової служби.

Теги:
#Одеса #Головнокомандувач #ЗСУ #Валерій Залужний