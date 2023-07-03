Залужний та голова Генштбу приїхали на Рівненську АЕС: відео та подробиці

Військові зустрілися з президентом НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із головою Генштабу Сергієм Шапталою приїхали на Рівненську АЕС. Візит став другим за два дні.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Якщо минулого разу метою візиту Залужного було виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача, то зараз військові зустрілися з президентом НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним та директором АЕС Павлом Ковтонюком, щоб опрацювати координацію між ЗСУ та енергетиками. Мета – аналіз, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції.

"Домовилися про тісну взаємодію для своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українська влада та розвідка попереджають про те, що наступною після Каховської ГЕС російські окупанти можуть підірвати ЗАЕС. Вже зараз деякі загарбники залишають атомну станцію, а в Україні посилено готуються до найгіршого сценарію – теракту з викидом радіації. Для цього, наприклад, у Запорізькій області провели масштабні "ядерні" навчання.