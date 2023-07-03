росія може підірвати ЗАЕС: на Заході назвали головну для путіна на причину

Щоб повернути прихильність політичного успіху,прутін може піддатися спокусі ескалювати війну

Російський диктатор володимир путін може дати розпорядження своїм окупантам здійснити підрив Запорізької АЕС. В надії на швидкі перемоги на фронті російський "лідер" може ескалувати війну.

Після збройного заколоту "Вагнера" в росії весь світ побачив хиткість позицій путіна, а тому йому потрібно зберегти обличчя в очах своїх шанувальників як авторитарного правителя. Про це пише The Times.

У матеріалі наголошується, що окупанти вже довгий час не можуть показати реальних успіхів на фронті. Цей факт, своєю чергою, позначається на російському диктаторі. Плюс до всього додаткову хиткість його позиціям надали події в росії 24 червня — заколот євгенія пригожина.

"Це небезпечний момент для путінського режиму і, отже, момент підвищеної небезпеки для регіону. Щоб повернути прихильність до політичного успіху, Путін може піддатися спокусі ескалувати війну в надії на швидкі перемоги", — припустили автори.

Крім того, загарбники вже здійснили підрив Каховської ГЕС, а тому цілком можливий з їхнього боку й удар по Запорізькій атомній електростанції. На користь цих підозр свідчить той факт, що окупанти поступово покидають станцію, а персоналу, що залишився, дають розпорядження "у разі аварійних ситуацій звинувачувати Україну".

Автори матеріалу наголосили, що країни-члени НАТО мають попередити росію про катастрофічні наслідки такої дії та про обов’язкову відповідь за це.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник української розвідки Кирило Буданов зазначив, що окупанти завершили підготовку до теракту на Запорізькій АЕС.