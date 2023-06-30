У Зеленського відповіли на брехню захарової з приводу ЗАЕС: "Хто сюди засунув свою фізіономію?"

Подоляк нагадав про реальний стан справ

Поки в Україні попереджають про можливий російський теракт на ЗАЕС, в росії, очевидно, вирішили "перевести всі стрілки" на Україну. Але у Зеленського вже відповіли.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, представниця Міністерства закордонних справ рф марія захарова, коментуючи посилення заходів безпеки в Україні у зв’язку з небезпекою підриву ЗАЕС, яка контролюється окупантами, дійшла несподіваного і цинічного висновку. На її думку, це свідчить "про підготовку теракту київською владою".

На безглузде звинувачення на адресу України вирішив відповісти радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. У своєму пості він зауважив, що "на російському злодієві й шапка горить", а також вказав на справжній стан справ, який ніяк не сходиться з логікою путіністів.

"Розумію, що з логікою у сучасних російських чиновників катастрофа, але все-таки, хто контролює ЗАЕС, хто замінував усе, що можна було замінувати, хто випалює окуповані території, хто атакує об’єкти критичної інфраструктури України? А головне, хто засунув свою безумовну агресивну фізіономію на чужу територію?, — Каже Подоляк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни вже підготували все для того, щоби влаштувати штучну техногенну катастрофу на Запорізькій АЕС.

Також ми повідомляли про те, що українські співробітники, які підписали контракт із "Росатомом" , отримали рекомендації евакуюватися із ЗАЕС.