В Запоріжжі проводять навчання, а МОЗ заспокоює киян: що відбувається навколо можливого теракту на ЗАЕС

Українцям радять не панікувати у разі теракту на атомній станції

У МОЗ України заявили, що, незважаючи на навчання у Запоріжжі через ймовірний теракт на ЗАЕС, захистити 100% населення від впливу радіації не вдасться. Водночас мешканці Києва опиняться за межами зони впливу наслідків.

Про це розповів Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Він підкреслив, що зараз влада розробляє алгоритм дій, які почнуть виконувати у разі підриву ЗАЕС, щоб надати допомогу якомога більшій кількості громадян.

"Київ за межами впливу. Однак, ми маємо чітко розуміти, давайте робити все можливе, щоб запобігти цьому — ключове завдання. Друге — не створювати паніки та штучного ажіотажу", — йдеться у повідомленні.

Також глава МОЗ радить українцям зберігати спокій у разі теракту та неухильно дотримуватися рекомендацій місцевої влади чи відомства. Ляшко наголосив, що превентивно підготуватися та захистити 100% населення України від радіаційної аварії точно не вийде. Але щоб допомогу отримали якнайбільше людей, особливо тих, хто живе близько до ЗАЕС, МОЗ уже зараз розробляє алгоритм необхідних дій.

Що стосується таблеток йодиду калію, то в МОЗ не можуть сказати, допоможуть вони чи ні.

"Не можна зараз прогнозувати, що допоможе, яким буде вибух та інші речі. Відповідні препарати вже лунали людям, які живуть у потенційній зоні вибуху", — каже Віктор Ляшко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, кому знадобляться препарати від радіації та в якому разі. Віктор Ляшко розповів, що людям, які живуть у потенційній зоні поразки, вже роздали відповідні ліки, а ті, хто їх не отримав, можуть взяти їх у свого сімейного лікаря.