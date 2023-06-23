Радіаційна загроза: де ховатися після ядерного удару чи аварії на ЗАЕС

Головний критерій безпечного місця – хвилинна доступність

Через потенційну загрозу застосування ядерної зброї, використання "брудної бомби" або теракту на Запорізькій атомній електростанції українцям слід знати інформацію про те, де безпечно перебувати у разі радіаційної надзвичайної ситуації.

Експерти нагадують, що після сигналу тривоги, що повідомляє про надзвичайну ситуацію, потрібно негайно пройти в укриття. Головний критерій безпечного місця – хвилинна доступність.

"Якщо поряд немає спеціально обладнаного сховища, краще підійде підвал або центр великих бетонних будівель з мінімальною кількістю вікон та дверей", — йдеться у повідомленні.

Якщо в момент надзвичайної ситуації ви опинилися на вулиці й помітили спалах у небі, в жодному разі не можна дивитися в той бік. Це загрожує опіком рогівки, сліпотою та опіком очей. Для початку потрібно знайти в секундній доступності поглиблення або виступ, у якому можна сховатись від ударної хвилі та уламків. Усі відкриті частини тіла необхідно максимально закрити. Як тільки з’явиться можливість піднятися на ноги, і коли пройшла вибухова хвиля, треба бігти в укриття. Перш ніж потрапити в укриття, зніміть верхній шар одягу.

"Переконайтеся, що в приміщення, яке ви використовуєте як укриття, не потрапляє повітря ззовні. Закрийте всі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкніть кондиціонер і обігрівач. По можливості перейдіть в кімнату, де немає вікон. Залишайтеся в укритті протягом 24 годин, якщо органи влади не нададуть інших інструкцій щодо переміщення чи евакуації", — кажуть експерти.

У разі виникнення такої надзвичайної ситуації перебувати в машині чи на вулиці вкрай небезпечно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким людям слід проводити йодопрофілактику у разі надзвичайної ситуації. Експерти пояснили, кого це стосується.